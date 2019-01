Napoli, Ancelotti: "Lobotka già trattato, Lozano mi piace. Barella è forte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, della quale vi proponiamo gli stralci salienti.

Sul mercato: "Lobotka lo trattammo l'estate scorsa quando rischiavamo di perdere Fabian Ruiz per via della clausola. Barella è forte, Lozano mi piace da morire. Ma adesso mi tengo la mia squadra, che è un'ottima squadra".

Sul prossimo impegno: "La Lazio e le due partite col Milan. Abbiamo il dovere di tener botta per mantenere vivo il campionato. La squadra non ha ancora dato il 100 per cento. Fabian non l'ha dato, come lui Milik e Zielinski".

Sul girone d'andata e il Napoli fuori dalla Champions: "C'è un velo di cattiveria in quel 'fuori dalla Champions'. Nel nostro girone c'erano due potenziali vincitrici, PSG e Liverpool, noi siamo stati in corsa fino all'ultimo. In campionato proveremo fino in fondo ma se vincerà la Juve non sarà una grande novità. O sbaglio? Qui a Napoli De Laurentiis ha fatto un grande lavoro. Cristiano, il nostro Cristiano (Giuntoli, ndr) ha fatto i miracoli".

Sul rapporto col presidente: "Con De Laurentiis ci sentiamo due volte a settimana, di solito. Si informa, è giusto che lo faccia. Vuole sapere, domanda. Gli ho detto che se un giorno mi fa la formazione io gli organizzo il cast per un film. Prendo De Niro, Ryan Gosling, Di Caprio, Bradley Cooper, Chris Payne e la nostra amica Zoe Saldana".