Fonte: inviato a Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Lozano sta bene”. Carlo Ancelotti continua a puntare su Hirving Lozano, anche se il messicano non pare uno degli indiziati a partire come titolare domani contro il Red Bull Salisburgo: "Ha preso una botta in nazionale, però si è allenato subito il giorno dopo. Doveva smaltire il fuso orario, sicuramente domani darà il suo contributo".

In Champions zero gol subiti. In attacco c'è da fare meglio, quale può essere la formula più efficace per cambiare lo stato delle cose?

"Beh, se fossi certo che domani giocheremo 90 minuti dentro l'area del Salisburgo, Llorente potrebbe avere dei vantaggi rispetto ad altri. La scelta è legata al tipo di partita che tu pensi possa venire fuori. Io penso che per quella di domani occorrano attaccanti bravi".