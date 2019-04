Napoli, Ancelotti mai così arrabbiato: furioso per l'atteggiamento dei suoi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La scossa di Ancelotti" scrive questa mattina il Corriere dello Sport a proposito dell'insolita rabbia manifestata dal tecnico del Napoli tra il primo e il secondo tempo del pareggio contro il Genoa. L'allenatore è stato visto arrabbiato come non mai prima per l'atteggiamento negativo degli azzurri, svagati e distratti anche dalla partita di questa settimana contro l'Arsenal. Carletto, dall'alto della sua esperienza, sa che una squadra come il Napoli funziona quando tutti remano dalla stessa parte e giocano da squadra, cosa che non è accaduta contro il Grifone. A Londra servirà un Napoli diverso e la strigliata alla squadra è servita proprio in quest'ottica. Vedremo se il messaggio verrà recepito dallo spogliatoio oppure no.