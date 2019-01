Napoli, Ancelotti: "Male nel primo tempo. Gattuso? Ottimo lavoro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti ha parlato a Milan Tv dopo la partita tra Milan e Napoli: “Volevamo mettere pressione davanti, lo abbiamo fatto nel secondo tempo meno nel primo quando il Milan è ripartito diverse volte. È stata una bella partita da vedere, con pochi tatticismi, molto aperta. Il Milan ha fatto un’ottima partita, sono critico con la mia squadra che nel primo tempo non ha fatto bene come nel secondo”

Sull’evoluzione del Milan rispetto all’andata: “Io vedo il lavoro di Gattuso non solo da questa partita. Sta facendo ottime cose con la rosa a disposizione. Ora sono arrivati giocatori nuovi. Per me il lavoro di Gattuso è ottimo”

Sull’accoglienza di San Siro: “Ringrazio tutti. È molto bello ritornare, incontrare tanti ex. Ora ritorno anche martedì, quindi ci vediamo ancora”

Sul primo tempo: “Non siamo stati bravi in alcune posizioni nella trequarti avversaria e nel recupero, siamo stati disattenti. Abbiamo lasciato spazi per il contropiede. Abbiamo perso un po’ il ritmo. Nella seconda parte il Milan ha iniziato bene ma noi abbiamo creato più palloni e difficoltà”

Sui portieri: “Meret si è allenato poco in settimana, per questo ho scelto Ospina che si è allenato bene tutta la settimana. Sono tre professionisti molto seri, con caratteristiche diverse. Meret è un talento straordinario che ha bisogno di giocare e farsi le sue esperienze”.

Sull’espulsione: “Mi sono lamentato per l’ammonizione di Ruiz e poi mi è scappata una parolaccia”

Sull’ambiente: “E’ stato positivo, i tifosi facevano il tifo per la propria squadra. L’ambiente deve sempre essere così. Non dobbiamo meravigliarci”.