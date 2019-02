Napoli, Ancelotti: "Mancata freddezza ma avremmo meritato di vincere"

© foto di www.imagephotoagency.it

Questo il commento di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, a Sky Sport dopo la partita pareggiata 0-0 in casa della Fiorentina: "Ci è mancata la finalizzazione e questo aspetto ci ha costretto a questo tipo di risultato. Abbiamo avuto più difficoltà a costruire da dietro per la loro pressione, ma la prestazione c'è stata, abbiamo avuto molte occasioni e la vittoria sarebbe stata ampiamente meritata. Fabian Ruiz al posto di Hamsik? Giocatore diverso, ma la coppia che forma con Allan è molto affidabile. Non è un gioco limpido e lineare come con Hamsik, ma con più profondità. Cambia un po' la visione del gioco, ma non la sostanza. Mertens? Non è fortunato. Le due occasioni che ha avuto se le è create col movimento ma poi ha mancato di freddezza. Poi ci si è messo Lafont che ha fatto ottime parate. Un po' del nostro ma merito del portiere. Siamo stati spesso costretti a rinviare lungo dalla loro pressione molto forte, ma quando abbiamo superato la linea siamo arrivati limpidamente davanti alla porta. Sono l'ultimo a giudicare la partita dei miei dal risultato: la squadra è viva, ma deve finalizzare con un po' più di freddezza. Spenta la fiammella Scudetto? Oggi siamo a otto punti, ieri eravamo a nove dalla Juve. Al massimo si spegnerà un po' di più domani. Albiol? Ha un'infiammazione che stiamo controllando. In settimana si stabilirà una diagnosi precisa, con tempi di recupero che non dovrebbero essere lunghissimi. Hamsik? L'ho salutato giovedì e non l'ho più visto, magari lo rivedo domattina (ride, ndr)".