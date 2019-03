© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa della Roma, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Non ero così sicuro a fine primo tempo, abbiamo regalato un gol e si doveva chiudere con risultato diverso ma l'atteggiamento è rimasto uguale nel secondo tempo. La squadra oggi ha giocato ad un livello molto alto, dobbiamo preoccuparci di mantenere la continuità, questa è la maniera migliore per prepararci all'Europa League. Mertens? Non sono preoccupato, ha preso una botta, oggi era il primo caldo, il rientro delle nazionali, alcuni con la febbre, il rientro è stato buono a livello fisico, a livello tecnico buono, quelli che hanno giocato meno nella prima parte ora stanno dando un contributo importante perché sono freschi e motivati. Secondo posto? Abbiamo dato uno strappo importante oggi, mancano ancora tante partite ma abbiamo un bel vantaggio".