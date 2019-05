Napoli, Ancelotti: "Mertens sarà nella rosa del prossimo anno"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Queste le parole di Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Rai dopo il successo dei partenopei ai danni dell'Inter: "La partita di stasera è stata molto buona, sono arrivati segnali che avevamo un po' smarrito. Non c'è l'assillo del risultato e questo dimostra grande serietà dei miei giocatori. Segnali che ci danno fiducia e convinzione per il futuro. Tempo fa c'è stata qualche incomprensione, ora pensiamo a chiudere bene per essere protagonisti nella prossima stagione. Valzer delle panchine? Non saprei, io sono uno dei pochi tranquilli (ride, ndr). Rinforzi? Si rinforzeranno tutte, anche noi. Ce lo aspettiamo, siamo attenti e focalizzati sulle cose da migliorare. C'è voglia da parte di tutti, soprattutto della società, di migliorare. Stasera a centrocampo abbiamo fatto una partita straordinaria: Zielinski il primo gol, Fabian altri due... Contributo formidabile, e dico che questo reparto ha grandi potenzialità. Ruiz è il primo anno che è qui ed ha mostrato qualità. Il portafogli va aperto per prendere le cose buone. Mertens? Ha fatto una partita straordinaria, e credo che farà parte della rosa per il prossimo anno".