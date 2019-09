Napoli, Ancelotti: "Mi aspettavo l'intesa tra Milik e Llorente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Rai a margine dell'ampio successo del suo Napoli sul campo del Lecce: "I giocatori impiegati hanno fatto il proprio dovere, è stata una partita ben gestita. È un gruppo che mi dà garanzie, non abbiamo problemi a cambiarne tanti. Così riusciamo a tenere i giocatori freschi e motivati. Llorente è un grande attaccante, sa anche giocare a calcio molto bene, nonostante molti pensino che sia solo un colpitore di testa. La qualità della rosa è migliorata con il mercato fatto, siamo completi in tutti in reparti. La mia responsabilità è di tenerli tutti pronti, ma è meglio avere questa responsabilità che avere problemi di una rosa limitata. Mi aspettavo l'intesa tra Milik e Llorente, Arek ha giocato più decentrato, è abituato a giocare in nazionale con Lewandowski. In allenamento hanno combinato bene e mi davano fiducia".