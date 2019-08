© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Milik ha una struttura fisica diversa, è più imponente ed normale, per me, che stia facendo più fatica". Così Carlo Ancelotti tranquillizza sul futuro e sulla condizione di Arek Milik, nella sua chiacchierata col Corriere dello Sport di quest'oggi: "Ma sta lavorando bene, sta offrendo il proprio contributo nella fase passiva e se riusciamo a non subire gol è anche merito di tutte le nostre punte. Infastidito dal mercato? Assolutamente no, perché noi siamo stati molto chiari con lui. Milik sa che sarà uno dei centravanti del Napoli".