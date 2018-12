Napoli, Ancelotti: "Milik può giocare dall'inizio. Così come Meret"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari parlando anche di alcuni singoli: "Milik? Sta bene, sono orientato a dargli un'opportunità perché la sua condizione psico-fisica è migliorata e domani potrebbe iniziare la partita. L'unico indisponibile è Mario Rui, ha avuto una contrattura ma non s'è allenato oggi e quindi resterà a casa. Gli altri sono in buone condizioni, pure Meret che può giocare e sarà una scelta tecnica. Mertens sta bene, è sereno e in buona condizione".