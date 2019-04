Napoli, Ancelotti nel fortino dell'Arsenal non rinuncerà a Mertens

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inizia la missione Emirates. Oggi il Napoli partirà per Londra per i primi 90' dell'attesissimo confronto con l'Arsenal. Il match di maggior livello ed equilibrio dei quarti di finale, una sorte di finale anticipata in cui gli azzurri si giocano tantissimo già domani sera. L'Arsenal infatti in casa ha gli stessi numeri del Liverpool e proprio quell'effetto Anfield il Napoli l'ha già vissuto sulla propria pelle in questa stagione. All'Emirates la squadra di Emery è seconda in Premier, avendo raccolto 44 punti (14 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). E l'unico ko interno in Premier risale al 12 agosto alla prima giornata contro il City. In tanti sottolineano le problematiche difensive, ma in realtà dei 40 gol subiti soltanto 12 sono stati incassati in casa (gli stessi del City). I problemi arrivano invece fuori casa: decimo in Premier per rendimento esterno con appena 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte) ed anche in Europa ha perso fuori con Bate e Rennes per poi ribaltare in casa.

Stavolta il ritorno sarà in trasferta, al San Paolo, e per il Napoli sarà fondamentale segnare un gol in trasferta, uscire in piedi e senza un ko tecnico da Londra. Per farlo Carlo Ancelotti non dovrebbe rinunciare a Dries Mertens, il giocatore più brillante in queste ultime gare molto negative degli azzurri, in coppia con Milik. I 25' di Insigne contro il Genoa l'hanno aiutato a crescere di condizione ed a rappresentare probabilmente una carta dalla panchina, non avendo ancora i 90 minuti. Per il resto tra i pali dovrebbe tornare Meret, favorito sull'ex della gara Ospina al rientro dal brutto colpo alla testa, in difesa Hysaj è nettamente favorito su Malcuit a destra nella linea con Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, risparmiato nell'ultimo turno. Solito centrocampo con Allan e Fabian al centro, Callejon a destra e Zielinski a sinistra.