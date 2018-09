Napoli, Ancelotti: "Niente fretta per recuperi di Meret, Ghoulam e Younes"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dei calciatori infortunati presenti nella sua rosa che potrebbero recuperare nell'arco delle prossime settimane.

La rosa può allargarsi con Meret, Ghoulam e Younes? "Stanno recuperando tutti bene, chi più velocemente e chi più lentamente. Non vogliamo mettere fretta ai giocatori, anche perché abbiamo tutti a disposizione e non c'è urgenza. Younes ha cominciato a correre dopo due mesi dall'operazione. Ghoulam avrà un controllo la prossima settimana da Mariani per avere l'ok e Meret ha iniziato a lavorare sul campo, senza ancora andare a terra".