Napoli, Ancelotti: "Noi l'anti-Juve? Non è una responsabilità"

"No, non credo questo carichi di responsabilità la squadra, già le ha e vuole lottare fino alla fine". Così Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, sul ruolo di anti-Juve da parte dei partenopei. "Un primo bilancio - prosegue - si potrà fare alla fine del girone d'andata. Il calendario finora è stato complicato, ma poi non è detto perché le piccole hanno portato via punti, la Spal ha vinto a Roma, il Parma a Milano con l'Inter, tutte le squadre hanno caratteristiche che possono metterti in difficoltà".