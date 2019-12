© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ridimensionato il ruolo di Davide Ancelotti. Ma senza nuovi innesti nello staff tecnico di papà Carlo. Secondo Il Mattino, è questo uno dei bilanci del mini-ritiro che ha portato il Napoli alla sfida di oggi contro l'Udinese. Nello specifico, gli Ancelotti avrebbero capito che per gestire un gruppo in subbuglio serve dare centralità alla figura del primo allenatore, con il figlio Davide che avrebbe limitato i suoi interventi anche nel corso delle sedute di allenamento. Non si delega più, in un momento decisivo per continuare l'avventura alla guida degli azzurri.