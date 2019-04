Napoli, Ancelotti: "Non difendiamo bene. Insigne? I big non si vendono"

© foto di Federico Gaetano

Tutt'altro che soddisfatto Carlo Ancelotti per il pareggio del Napoli contro il Genoa malgrado l'uomo in più per un'ora. L'allenatore azzurro nel post-partita è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non credo che la squadra stesse pensando all'Arsenal. Abbiamo parlato solo di queste due partite, non dell'Arsenal. Sono state inaspettate da parte mia le difficoltà trovate stasera, a differenza di Empoli. Io mi soffermerei sull'aspetto tecnico, non psicologico. In questo momento ci difendiamo male e se non difendi bene non si può avere il controllo della partita. Questa squadra ha bisogno di avere il controllo della partita. E' un campanello d'allarme. Se giochiamo così a Londra diventa difficile. Ma manca ancora qualche giorno, le cose si possono aggiustare, anche perché giocare così è anormale per noi. Dobbiamo tornare a fare le cose perbene, a cominciare dalla difesa".

I centrali uscivano poco? "Questa è l'impressione che ho avuto anch'io dal basso. Mi sembrava che ci fosse poca pressione dai nostri centrali e questo non permette ai centocampisti di avere la sicurezza di pressare in avanti. Abbiamo fatto le cose a metà e non si deve fare, soprattutto quando difendi".

Flessione d'applicazione? "Sì, quello è sicuro. E' difficile dire quanto si sia abbassata l'attenzione, mi viene più facile sistemare le cose da un punto di vista tecnico-tattico. Fisicamente stiamo molto bene. I giocatori sono monitorati quotidianamente e tutti i dati sono molto positivi. Abbiamo sempre avuto difficoltà con le difese chiuse. Non abbiamo trovato nel passaggio la costanza d'attacco che c'era. Adesso siamo costretti a fare avanti e indietro e questo non è nelle nostre corde. Dobbiamo difendere meglio. Per fare una buona partita d'attacco con l'Arsenal bisogna cominciare dalla difesa".

Sul distacco dalla Juve: "Volevamo stare un po' più attaccati. Nell'ultimo periodo abbiamo perso diversi punti per strada, come a Firenze e Torino, ma la Juve ha fatto qualcosa di straordinario. Il nostro obiettivo era arrivare entro gli 80-90 punti, continuando così facciamo fatica ad arrivare ad 80".

Insigne è centrale nel Napoli? "E' molto importante per noi, oggi ha fatto bene nei suoi 30 minuti. E' disponibile per l'Arsenal. Tutti si sbizzarriscono col mercato, soprattutto qui a Napoli. Ma il nostro obiettivo è quello di rinforzare la squadra, non vendendo i big. Tutti sono importanti, spero che giovedì facciano il loro lavoro".