Napoli, Ancelotti: "Non firmo per il pari. Non l'ho mai fatto in carriera"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Juventus, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato anche della possibilità di firmare per un pareggio: "Non ho mai firmato un pari in vita mai, poi sono capitate anche scoppole tremendo, ma non firmo mai. Non dobbiamo discostarci dalle ultime gare, è il Napoli che voglio, ma è chiaro che ci sarà più pressione".