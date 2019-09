Napoli, Ancelotti: "Non ho rivisto il rigore. Parole di Klopp? Lo ringrazio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa del post-partita, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha risposto alle parole di Klopp a lui indirizzate, in particolare al fatto che il manager del Liverpool abbia dichiarato che il rigore non c'era, oltre che al suo attestato di stima verso gli azzurri: "Il rigore non l'ho rivisto e non ne voglio discutere. Se dice che possiamo vincere la competizione lo ringrazio, perché lo dice un allenatore che conosce bene il calcio, ma la strada è molto lunga. Ora dobbiamo pensare a passare il turno e siamo indirizzati bene. Siamo partiti con una vittoria e questo è positivo".

