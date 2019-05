© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bocca cucita fino al prossimo ritiro. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti non parlerà più in conferenza stampa fino a Dimaro, sede del ritiro del Napoli. Prima e dopo le ultime due partite di campionato non ci saranno dichiarazioni del tecnico del club partenopeo e il motivo - si legge - è da ricercare nel calciomercato.

Vietato far uscire nomi - Il Napoli non vuole che l'allenatore possa sbilanciarsi sui nomi. De Laurentiis e Ancelotti stanno già pianificando le strategie per il campionato che verrà e, con questa strategia, si vuole evitare all'allenatore l’incombenza di dover rispondere alle eventuali domande sul tema.