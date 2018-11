Napoli, Ancelotti: "Non pensiamo alla classifica, il campionato è lungo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Chievo, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Era da attendersi dura, il problema è stata l'intensità iniziale, ci abbiamo provato nel secondo tempo ma gli spazi erano chiusi e abbiamo trovato difficoltà nelle conclusioni. Mancano i colpi di testa?Non abbiamo attaccanti alti, si prediligono finalizzazioni rasoterra, abbiamo attaccanti piccoli e per forza di cose dobbiamo cercare quella. Otto punti dalla Juve? Non dobbiamo guardare la classifica ora, il campionato è ancora molto lungo, un primo bilancio si potrà fare al girone di andata. Ora la Champions ma avete speso tanto? Abbiamo tempo per recuperare, recupereremo energie per fare una grande partita mercoledì. Mi trovo bene, con la società, i giocatori, l'ambiente, questa unione ci può far ottenere risultati importanti".