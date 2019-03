© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato del ko con la Juve: "Questo è il calcio, non si raccoglie sempre quello che si merita. Il rosso ha condizionato la gara, è stato frettoloso perché non lo tocca, forse è un tentativo ma poi bisogna considerare la traiettoria della palla che andava verso la bandierina. Lui ha avuto fretta di tirarlo fuori. Pure l'inizio era stato ben fatto con tante occasioni, ma pure in 10. Poi nel secondo tempo non c'è stata partita".