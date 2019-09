© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato anche della formazione che potrebbe schierare domani al San Paolo, soprattutto per quel che riguarda l'attacco: "Non vi meravigliate se Llorente partirà dal primo minuto domani. Magari non giocherà 90 minuti ma potrebbe anche iniziare la gara da titolare".