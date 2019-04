Napoli, Ancelotti ora alza la voce: difende secondo posto e lavoro atletico

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli a caccia del riscatto a Frosinone senza Insigne ed Allan. Reduce dai ko con Arsenal e Atalanta, la squadra di Ancelotti non può sbagliare per chiudere questo momento difficile, arginare il calo verticale in questa fase finale della stagione senza grossi stimoli e blindare il secondo posto definitivamente prima dell'incrocio con l'Inter, fermata sul pari dalla Juventus. Ne ha parlato anche Carlo Ancelotti in conferenza stampa, per poi virare però rapidamente su diverse critiche che proprio non ha digerito ritenendole totalmente ingiuste, nonostante abbia ammesso senza troppi giri di parole il calo da gennaio in poi - principalmente psicologico e di motivazioni - una volta cresciuto il distacco dalla Juventus.

"Vedo un ambiente troppo negativo - ha detto Ancelotti -, c'è chi parla di fallimento ma nessuno ha detto all'inizio che avremmo vinto Campionato e Champions. L'unico rammarico forse è la coppa Italia, ma nel campionato siamo competitivi perché arrivare secondi con tutte le squadre che faticano ad arrivare quarte è già un ottimo risultato. Parteciperemo alla Champions". Ma il tecnico non s'è fermato ai risultati ed ha puntato il dito contro alcune analisi: "Vedo analisi di carattere fisico, che non corriamo, che dobbiamo correre di più, ma è un falso storico. Si dà un'informazione sbagliata. Potete vedere i dati: il Napoli è primo nella graduatoria", le parole di Ancelotti, mostrando un grafico con la media della serie A e quella superiore degli azzurri. Non ha gradito poi anche un attacco personale sul proprio ingaggio: "Si parla poi del mio salario correlandolo ai risultati che sono soggettivi, per alcuni positivi e per altri negativi. La mia società questa correlazione non la fa ed il club sa benissimo quanto guadagno, ma poi basta vedere il contratto in Lega e non sono 36mln lordi...".

Non sono mancati però diversi passaggi rivolti al futuro, con la fiducia dei mesi scorsi che è sembrata immutata: "La mia analisi resta positiva al momento, la squadra ha fatto vedere tante cose buone, soprattutto all'inizio della stagione, ho conosciuto ambiente, società, giocatori, si va avanti ancora con più fiducia perché vedo una squadra forte, che mi ha ben impressionato all'inizio della stagione, e dei limiti che vanno limati. Sono molto felice di essere qui, nella società giusta per le mie idee sul calcio ed ho grande supporto dal club che fa un'analisi positiva dell'anno. Il resto sono chiacchiere". Smentendo anche dei rumors su corteggiamenti dall'estero: "Io sto benissimo qui, c'è voglia di proseguire il lavoro iniziato. Ci sono tutte le condizioni per stare bene ed essere motivato. Garanzie? Dare il massimo impegno. Sto bene qui e farò tutto quello che è nelle nostre possibilità e pure di più".