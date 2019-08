Napoli, Ancelotti: "Orsato esperto, no problem. Zielinski? Non era rigore"

© foto di Federico De Luca

l tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, toccando anche alcuni temi arbitrali:

La designazione di Orsato è un segnale? "Ha esperienza per queste gare, nessun problema per noi".

Le nuove regole? In che direzione va il gioco del calcio? "Quella sul fallo di mano ha complicato le decisioni dell'arbitro. Si prova a renderlo oggettivo, ma alcune situazioni sono solo a discrezione dell'arbitro. Spero si faccia un passo indietro, diventa complicatissimo, ci sono già state 3 situazioni alla prima giornata, quella di Zielinski, quella di uno dell'Udinese e quello di Cerri a Cagliari, due rigori e uno non punito e credo che quella più giusta sia quella di Udine. Da piccoli ci insegnano a saltare con le braccia, non come i birilli. Spero si faccia un passo indietro, è una decisione complicata che spetta all'arbitro e resta soggettiva, non si possono catalogare oggettivamente. Le mani a volte si usano per coprirti, il contatto è lecito nel calcio".

Preoccupato dagli attacchi a Mertens? "Non è rigore, lo dico con onestà così come ho detto che non era rigore su Zielinski. E' stato un errore, finisce lì".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale!