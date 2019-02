Napoli, Ancelotti: "Peccato per la Coppa Italia ma è ancora tutto in ballo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato a margine della presentazione del nuovo accordo per il ritiro estivo a Dimaro, rilasciando queste dichiarazioni: "Abbiamo trovato strutture ottime, l'unica perplessità era sull'unico campo ma ha tenuto bene fino alla fine e siamo contenti di tornare. Sono contento, riusciremo a fare una preparazione ottimale come fatto quest'anno. Il ritiro lungo? E' un ritorno al passato, si prova sempre ad innovare, ma i ritiri vanno fatti così, come in passato. Crescendo col lavoro dopo 10 giorni, ma secondo me ne servono 5 per preparare una squadra, le prime 3 dal punto di vista fisico e altre 2 per l'inizio della stagione. Prima ancora si ritenevano giuste 7 settimane per prevenire infortuni. Noi stiamo bene lì, ci divertiamo, cantiamo, giochiamo a parte e c'è chi vince e chi perde (ride, ndr). 120 giorni alla fine e ancora tutto in ballo? L'ho detto pure ai giocatori, è ancora tutto in ballo, tranne la Coppa Italia, ci dispiace essere usciti ma abbiamo reagito subito. La squadra sta bene, faremo bene in questi 120 giorni. Dov'è la finale? A Baku, sapete che non lo sapevo...".