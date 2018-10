Napoli, Ancelotti pensa a una difesa camaleontica: pronto Maksimovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancelotti sperimenta ancora nuove strade e ieri nella rifinitura a Castel Volturno ha provato una linea a tre in difesa per la fase di possesso palla. È quanto riferisce l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che avanza l'ipotesi di un'esclusione di Elseid Hysaj per far posto a Nikola Maksimovic. Sarebbe, insomma, una retroguardia che sa passare da tre a quattro facilmente, con l'ex Torino che gioca da terzino a destra ma pronto a comporre una difesa a tre con Albiol e Koulibaly, lasciando più libertà alle discese di Mario Rui.