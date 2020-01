Napoli, Ancelotti pensa ad Allan ma solo per l'estate

Carlo Ancelotti vuole Allan all'Everton. Questa la notizia di mercato rilanciata dal Corriere dello Sport questa mattina. Una pista di mercato che riguarda uno dei giocatori più discussi nella travagliata stagione del Napoli. Una pista di mercato che, però, dovrebbe essere rinviata quantomeno alla prossima estate. Come scrive il quotidiano, infatti, fra Ancelotti e il Napoli esiste una sorta di 'patto di non belligeranza' dopo la separazione maturata prima di Natale. Tutto rimandato dunque ad agosto. Sempre che la trattativa per il rinnovo arrivi a buon fine prima di quella data.