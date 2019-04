Napoli, Ancelotti pensa al ritiro punitivo se la squadra stecca col Chievo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sconfitta con l'Empoli, un pareggio con il Genoa e, soprattutto, un k.o. con l'Arsenal all'andata dei quarti di finale d'Europa League. E' ormai troppo tempo che il Napoli non somiglia più a se stesso, sta palesando diversi problemi e Carlo Ancelotti vuole uscirne quanto prima. La sua squadra non ha lo stesso ritmo di prima e soprattutto fa tanta fatica in fase difensiva. E allora Don Carlo pensa ai provvedimenti.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, se dovesse arrivare un'altra prestazione negativa nel match di oggi contro il Chievo l'allenatore di Reggiolo potrebbe mandare la squadra in ritiro, stavolta realmente punitivo, non come quello veronese attuale, imbastito soltanto per motivi logistici dopo la trasferta londinese.