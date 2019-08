Napoli, Ancelotti pensa alla Juve: Hysaj favorito su Di Lorenzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti non rischierà il nuovo acquisto Lozano dal primo minuto nel big match dell'Allianz Stadium, in programma sabato. Come riporta Tuttosport, il messicano dovrebbe entrare solo a gara in corso, per sfruttare la sua velocità nel momento in cui la stanchezza prenderà il sopravvento. Anche l'altro volto nuovo, Giovanni Di Lorenzo, è destinato alla panchina: il tecnico emiliano è orientato a schierare l'esperto Hysaj per contrastare Cristiano Ronaldo.