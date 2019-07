© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo la sfida contro il Liverpool ha parlato anche in conferenza stampa, soffermandosi sul mercato e in particolar modo sul mancato arrivo di Nicolas Pépé, che pare diretto all'Arsenal: "Non sono deluso. Non mi piace parlare di altri giocatori - riporta Goal.com - e di altre squadre. Il mercato è lungo, ci sono delle opportunità interessanti e abbiamo ancora alcuni calciatori in vacanza".

Su Tierney: "Davvero un ottimo calciatore, è del Celtic. Ma abbiamo due terzini sinistri".