Napoli, Ancelotti: "Persa lucidità negli ultimi mesi. Mio bilancio positivo"

A Sky Sport parla l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la gara persa contro l'Arsenal: "La partita è durata 30'. Abbiamo avuto due opportunità per segnare, ma non ci siamo riusciti. Negli ultimi due mesi abbiamo perso lucidità, siamo più prevedibili e dunque abbiamo difficoltà nella finalizzazione. Insigne? Era dispiaciuto per l'andamento della gara, ci credeva come tutti. La sua reazione non è legata alla sostituzione. Ora puntiamo a chiudere al secondo posto. Faremo meglio nel prossimo anno. Il momento della stagione è particolare, ma capita a tutti, in questo periodo, di non essere al massimo. Differenze con il calcio italiano? Beh, conta il fatto che le società estere abbiamo un fatturato molto alto e possa avere i migliori giocatori. Sorpresi che la Juve non fosse in semifinale di Champions, ma è un caso. Noi abbiamo puntato sui giovani come Meret, che oggi ha fatto un errore di gioventù e di Fabian Ruiz. Bilancio? Molto positivo, gruppo serio, rispettoso, società che mi tutela, sono contento e penso che costruiremo qualcosa di importante nel prossimo anno. Le chiacchiere sul mio rendimento le porta via il vento".