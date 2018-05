Napoli, Ancelotti potrebbe puntare su Pirlo come vice

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti si avvicina sempre più al Napoli, mentre il quotidiano Il Giornale fa sapere che l'allenatore ex Milan e Bayern Monaco potrebbe chiedere ad Andrea Pirlo di diventare il suo vice in azzurro. Ancelotti, lunedì sera, era presente a San Siro per la gara d'addio al calcio dell'ex centrocampista della Nazionale.