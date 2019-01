© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attesa per le parole di Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli alle 12.30 in conferenza stampa risponderà anche alle domande su Allan - al centro di un vero e proprio intrigo di mercato - che è consapevole che l'offerta del PSG è di quelle irrinunciabili, ma che in ogni caso non dovrebbe scendere in campo a Milano a causa anche di un fastidio alla schiena che non gli ha permesso di allenarsi al meglio. Ancelotti spera nella permanenza del brasiliano, di poterlo schierare già nella seconda gara contro il Milan per i quarti di Coppa Italia, anche perché in questo momento nello stilare la formazione di domani non può non pensare anche alle possibili scelte per la gara seguente per gestire lo sforzo e crearsi un vantaggio sui rossoneri che hanno sicuramente una rosa meno profonda.

A partire dal portiere con Meret che dovrebbe giocare domani mentre poi in Coppa Italia lascerà il posto ad Ospina. In difesa torna Koulibaly, in coppia con Albiol che poi potrebbe lasciare il posto a Maksimovic nella seconda gara, ed ai lati sono favoriti Hysaj e Ghoulam, pronti alla staffetta con Malcuit e Mario Rui martedì. Chi potrebbe giocare entrambe le gare è Fabian, in grandissima condizione, domani probabilmente affiancato da Diawara ed in Coppa dal rientrante Hamsik con Callejon e Zielinski ai lati. In attacco rientra dalla squalifica Insigne, in tandem con l'inamovibile Milik mentre poi in Coppa Ancelotti potrà ruotare il napoletano con Mertens. Tante scelte ed alternative sullo stesso piano dei titolari. Un vantaggio che Ancelotti ha costruito in questi mesi con ampie rotazioni che proverà a far fruttare.