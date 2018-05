Napoli, Ancelotti presenta Diego Costa: il siparietto fa impazzire il web

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Costa al Napoli? Il siparietto con Carlo Ancelotti fa impazzire il web. Il tecnico, ripreso in un noto ristorante di Londra in compagnia dell'attaccante ispano-brasiliano sabato sera, ha simulato tra le risate dei presenti la presentazione di Costa come nuovo giocatore del Napoli. Con tanto di maglia azzurra. Il tutto per "accontentare" il manager del locale, italiano e grande tifoso dei partenopei.

Questo il video.