Napoli, Ancelotti: "Primo tempo disuniti, nella ripresa più ordine"

Dopo il successo casalingo contro l’Udinese, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha commentato ai microfoni di Sky Sport: “Mi fa arrabbiare perché quando giochi il giovedì sera, dopo il viaggio e tutto. E’ quello che ci è successo contro il Sassuolo. La squadra non ha le energie nervose oltretutto contro una squadra come l’Udinese che ci ha messo in difficoltà. Siamo andati in doppio vantaggio ma non lo meritavamo. Eravamo un po’ disordinati. Nella ripresa abbiamo messo ordine e penso che abbiamo vinto meritatamente”.

Ritorno al gol di Mertens.

“E’ normale che ad un attaccante manchi. Le sue prestazioni devo dire che sono sempre state di ottimo livello”.

Non la preoccupano cali di tensione in campionato quando arriverà il doppio confronto con l’Arsenal?

“L’Arsenal è un avversario molto forte ma la partita contro di loro ci tiene vivi in campionato. Questo stimola i giocatori a far bene in campionato anche se prima dell’Arsenal abbiamo tre gare di Serie A dopo la sosta. La pausa credo che serva e poi abbiamo tre gare di campionato prima della gara di Europa League”.

Questa sera ci sarà il derby. Tiferà per il pari?

“Troppi amici. Ho mio fratello in panchina, lui dice che sono suo papà ma lui è mio fratello. E’ una bellissima partita ed è bello andare a casa a vederla”.

Come sta Ospina?

“Fortunatamente niente di grave, ha fatto una tac che è negativa. E’ sotto controllo e cosciente”.