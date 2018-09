Napoli, Ancelotti: "Problema d'approccio, regalato il primo tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il ko contro la Sampdoria: “La spiegazione è abbastanza chiara, abbiamo avuto lo stesso addio nelle altre due gare, stavolta non siamo riusciti a ribaltare il risultato. I gol presi? Dobbiamo difendere meglio, stare più concentrati e più in partita. Il nervosismo ci sta nel finale, quello che non ci sta è l’atteggiamento avuto nel primo tempo. Dobbiamo essere più attenti, soprattutto nella prima parte di match".

Abbiamo visto nervosismo. Predicherà un atteggiamento diverso? "Il nervosismo nel finale ci sta. Quello che non ci sta è l'atteggiamento del primo tempo. Abbiamo cercato di far pressione alta fin dall'inizio, a volte siamo arrivati in ritardo. Ma non è una questione di movimenti, ma di atteggiamento, ripeto. Arrivi un attimo dopo, loro riescono a mettere la palla dentro e ti trovi sbilanciato. E' un problema soprattutto di tempi degli attaccanti e dei centrocampisti nella pressione".

Hai tolto troppa personalità alla squadra non schierando Hamsik e Callejon? "Magari, vorrebbe dire che è colpa mia nella scelta della formazione. Invece è stato sbagliato l'atteggiamento generale, spingendo poco con i terzini, soprattutto nella prima parte".

Cosa sceglieresti come priorità da migliorare se avessi una bacchetta magica? "I segnali ci sono stati anche nel secondo tempo, quando si lottava, nel primo tempo no. Se avessi una bacchetta magica vorrei che la squadra cominciasse le partite come gioca il resto delle stesse. C'è bisogno di intensità e lotta".