Napoli, Ancelotti punta l'Europa League: stavolta non sarà una seccatura

Il cammino europeo del Napoli non è terminato ad Anfield con l'eliminazione dalla Champions. A differenza dell'anno scorso, l'Europa League non sarà una seccatura ed una competizione di cui sbarazzarsi o comunque da sacrificare sull'altare del campionato. A chiarirlo è stato Carlo Ancelotti subito dopo il match, prima a Sky: "Il dispiacere di stasera ci farà essere più determinati in Europa League, in cui vogliamo essere protagonisti fino alla fine", e poi in conferenza stampa: "Usciamo da una competizione, ma ne comincia un'altra, forse meno importante ma a cui teniamo molto. Faremo tutto il possibile per arrivare più avanti possibile". Ed anche ieri, tramite i suoi canali social, il tecnico del Napoli ha voluto diffondere un messaggio positivo per l'eliminazione in un girone folle ed alla fine per un gol di differenza rispetto ai vice-campioni d'Europa: "Mi sento orgoglioso di questa squadra piena di talento e volontà. Ora guardiamo avanti verso nuove sfide con fiducia e ottimismo".

Affrontando la competizione seriamente, il Napoli non può che iscriversi tra le favorite alla vittoria finale. Guai però a considerare semplice la competizione o scontato il percorso per arrivare in fondo, come spesso accade per squadre eliminati dopo aver disputato un ottimo girone di Champions. Sono tante le squadre di valore ed i campi trappola: la favorita numero uno non può che essere il Chelsea di Sarri, seguita dall'Arsenal, anche se bisognerà capire a febbraio come si svilupperà la lotta Champions. Stasera si definirà il quadro delle qualificate ai sedicesimi, ma in linea generale non bisogna dimenticare il Siviglia, la squadra più vincente nell'epoca dell'Europa League, e squadre 'retrocesse' dalla Champions come Valencia, Benfica, Shakhtar, Galatasaray e l'Inter con gli incroci con le italiane che agli ottavi saranno possibili. A favore del Napoli può giocare la classifica del campionato: se la Juventus non dovesse frenare, incrementando per febbraio il margine sulla quinta (che attualmente è di 10 punti), a differenza delle altre italiane potrebbe con spensieratezza puntare tutto sull'Europa League.