Napoli, Ancelotti: "Quarto cambio e play-off? FIGC trovi prima stabilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quarta sostituzione e play-off scudetto? Per Carlo Ancelotti le due proposte non sono una priorità, per la Federazione. Questo il pensiero in merito del tecnico del Napoli in conferenza stampa: "Sono dettagli, la Federazione deve prima trovare stabilità. Ne abbiamo parlato anche a Ginevra, il quarto cambio nei supplementari può essere giusto, nei regolamentari no".