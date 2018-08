Napoli, Ancelotti: "Reazione della squadra di qualità"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia al termine della gara interna vinta contro il Milan: "Fino al 2 a 0 non abbiamo fatto male, il Milan ci ha castigato su piccole disattenzioni, forse siamo stati poco incisivi, tanti cross ma poca presenza in area, poi è stata tutta un’altra musica. Dopo il 2 a 0 abbiamo provato a pressare alto, c'è stata una grande abnegazione dei ragazzi, un dispendio fisico notevole. Alla fine abbiamo spostato Zielinski su Biglia, e infine abbiamo inserito Mertens che ha dato qualità sulla trequarti e ha combinato bene con Milik e Mertens, ma devo dire che quelli che sono entrati si sono tutti fatti sentire, anche Luperto. Dal punto di vista caratteriale la squadra ha dato una grande dimostrazione, da quello tattico e tecnico sicuramente dobbiamo evitare di andare sotto, però questo è un piccolo aspetto rispetto alla voglia che ho visto, è stata una reazione davvero di qualità, il terzo gol è stato fatto da manuale, una grande iniezione di entusiasmo per noi e i tifosi, questa sera è stata una bellissima emozione".