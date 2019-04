© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha fatto le carte alla partita con il Frosinone, parlando anche dell'assenza di Lorenzo Insigne. "Non ci sarà, ha provato questa settimana, ha ancora problemi a questo tendine dell'adduttore, sente fastidio. S'è allenato in maniera alternata, ma è un problema che ha già da qualche tempo. Non è serio, ma non gli permette di allenarsi al meglio e fare tutto quello che sa fare. Bisogna avere pazienza. Così come Allan che ha qualche fastidio da sovraccarico. Recupera però Albiol, è una buona notizia, anche se non credo partirà dall'inizio".