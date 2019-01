Napoli, Ancelotti: "Regalato il primo tempo. Allan rimane con noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto dopo Milan-Napoli 0-0 il tecnico azzurro Carlo Ancelotti: “Cosa è mancato? Nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla, abbiamo regalato un po’ il prima a livello di intensità. Non siamo stati bravi nella transizione, concesso qualche contropiede di troppo, nel secondo tempo abbiamo avuto diverse opportunità calciando diverse volte dentro l’area di rigore. Vincere contro le grandi? Serve pazienza, non è detto che qui si debba vincere per forza. Si poteva fare qualcosa in più, ma la prestazione è stata buona. L’ovazione di San Siro? Ritornare a San Siro è sempre molto piacevole”.

Sull’allontanamento nel finale: “Mi è scappata una parolaccia che inizia con la C e finisce con la A. Mi ha fatto arrabbiare la seconda ammonizione di Fabian che non era nemmeno giallo. Speriamo che ce la tolgano, anche se sarà difficile”.

L’approccio non è stato un po’ molle? “Sì è vero, nel primo tempo c’è stata poca intensità, poca pressione, si dava modo ai centrocampisti di inserirsi. Il primo tempo lo abbiamo regalato, il secondo è stato diverso”.

Se avessi la bacchetta magica cosa vorresti migliorare come priorità? “Talvolta quando siamo sotto pressione giochiamo con un po’ di frenesia, giochiamo a un tocco quando possiamo metterla meglio. Dobbiamo limitare gli errori semplici”.

Il caso Allan? “Non entro nelle trattative che ci sono, la storia dal mio punto di vista è chiusa, rimane un nostro giocatore. Non avevamo avuto idea di cederlo se non per qualcosa di assolutamente straordinario. Il giocatore è stato contattato, anche se non si dovrebbe, ma questo è il calcio. Abbiamo appoggiato la sua richiesta, poi non è successo niente. Rimarrà con il piacere di tutti noi. Martedì giocherà”