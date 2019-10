Napoli, Ancelotti respira: quattro pedine verso il rientro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo per le insidie dell'avversario e l'importanza dei tre punti nello scontro diretto. La vittoria di Salisburgo è stata pesantissima, ed accolta come svolta, anche perché arrivata sopperendo a tante assenze. La gestione del gruppo da parte di Ancelotti, coinvolgendo davvero tutti gli elementi a disposizione, ha permesso al Napoli di limitare i danni contro un attacco di livello - il terzo della Champions per produzione offensive - trovando un sorprendente Sebastiano Luperto, trattenuto e valorizzato dal tecnico già l'anno scorso, sopperendo così all'assenza dell'ultimo momento di Manolas che s'è aggiunta a quella del primo sostituto, Maksimovic. L'ex Roma rientrerà già domenica con la Spal mentre il serbo ieri ha svolto in parte lavoro col gruppo e potrebbe essere a disposizione per l'Atalanta.

Se la fiducia in tutti gli elementi, dimostrata col relativo impiego, è servita al centro della difesa, l'emergenza terzini invece è stata risolta dalla duttilità che Ancelotti sta provando a dare alla squadra. Out Ghoulam e Mario Rui, a sinistra è stato spostato Giovanni Di Lorenzo che s'è confermato con una prova di applicazione e solidità, come già accaduto col Verona. Soluzioni alternative che hanno limitato un'emergenza importante, che Ancelotti per mentalità non ha neanche accennato nelle varie interviste delle ultime settimane, ma che è prossima a rientrare anche per le corsie. Il portoghese ha messo l'infrasettimanale con l'Atalanta nel mirino mentre Ghoulam - anche se lontano dai suoi livelli - dovrebbe essere disponibile da subito. Quattro pedine vicine al rientro proprio nella fase calda del tour de force in cui bisogna allargare le rotazioni.