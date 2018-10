Napoli, Ancelotti riduce le rotazioni: col Liverpool servirà l'impresa

© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna la Champions League al San Paolo. Dopo il ko con la Juve, il Napoli avrà di fronte un altro avversario terribile da domare per continuare a nutrire speranze di qualificazione in un girone complicatissimo, iniziato pure col piede sbagliato col pareggio di Belgrado. A Fuorigrotta - dove è atteso il pienone grazie ai mini-abbonamenti Champions - arriva il Liverpool di Klopp, imbattuto e primo in Premier League, vittorioso per 3-2 nella prima giornata col PSG e più in generale tra i candidati alla vittoria finale considerando anche gli acquisti di Alisson, Naby Keita e Fabinho, inseriti in una squadra già finalista della competizione. Non a caso Carlo Ancelotti alla vigilia ha provato a dare fiducia alla sua squadra: "Sarà una gara ad alta intensità, ci verrà imposta, quindi dobbiamo essere pronti come lo siamo stati a Torino anche in 10. Possiamo creare grosse difficoltà al Liverpool, serviranno attacchi intelligenti per non esporci alle loro ripartenze. Abbiamo però tanta fiducia, sappiamo quello che possiamo fare e lo faremo".

"Sfida importante, non decisiva", ma che Carlo Ancelotti dovrebbe affrontare questa volta cambiando poco rispetto all'ultima formazione. Il tecnico del Napoli non dovrebbe rivoluzionare la linea difensiva - rinviando dunque l'ampio turnover alla gara col Sassuolo -, operando dei cambi solo negli altri reparti. In attacco con Insigne dovrebbe toccare a Milik - nella solita alternanza con Mertens - ed a centrocampo al posto di Hamsik possibile chance per Fabian, ma non si esclude Diawara - qualora lo spagnolo dovesse agire a destra per Callejon, ma è una chance remota - ed a sinistra solito ballottaggio tra Zielinski e Verdi col polacco favorito. Al di là delle scelte di formazione, però, conterà l'interpretazione studiata da Carlo Ancelotti che - almeno in un paio di passaggi - ha sottolineato la necessità di applicare al meglio la strategia definita, inevitabilmente diversa da quella dell'amichevole estiva contro i reds finita in goleada: "Quella gara rappresenta alla perfezione come non si gioca contro di loro".