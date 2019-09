Napoli, Ancelotti rilancia i 7 tenuti a riposo e l'attacco leggero

Il Napoli torna al San Paolo per andare a caccia della quarta vittoria in campionato in cinque giornate. Una chance importante per la squadra di Ancelotti, da non sbagliare, considerando anche la prossima gara sempre in casa col Brescia per poter allungare la striscia ed il calendario complesso delle rivali. Così come accaduto per il Lecce, staff tecnico e società dovranno tenere alta la tensione della squadra perché il Cagliari nasconde diverse insidie. La squadra di Maran è in ripresa dopo le difficoltà iniziali ed è reduce dalla vittoria di venerdì contro il Genoa: due giorni di riposo in più per i sardi che però non preoccupano Ancelotti che potrà rilanciare almeno 7 dei titolari rimasti a riposo a Lecce, evitando quindi di pagare dazio fisicamente contro le migliori doti dei sardi che sono sicuramente la combattività, il ritmo e l'intensità.

Due sostanzialmente i dubbi che si porta dietro Ancelotti. Il primo è legato a Manolas, rientrato ieri in gruppo, che si gioca una maglia con Maksimovic per affiancare Koulibaly con i ritorni di Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra e con Meret che dovrebbe riprendersi la porta. Altri rientri in mediana con Allan che dovrebbe far coppia con Zielinski (Fabian ne ha giocate due di seguito) e Callejon a destra mentre a Insigne c'è l'altro piccolo dubbio con Younes che scalpita per poter esordire da titolare. L'attacco invece verrà cambiato totalmente perché dalla coppia pesante Llorente-Milik si dovrebbe passare a quella leggera composta da Lozano e Mertens, quest'ultimo a due reti dai 115 gol di Maradona.