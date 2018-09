Napoli, Ancelotti rilancia Milik e prepara un'altra mezza rivoluzione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo Belgrado e Torino, il Napoli riabbraccia il San Paolo (previsti circa 30mila spettatori) per la sfida al Parma, neo-promossa e prima medio-piccola sul cammino del Napoli dopo un calendario molto complesso. Match naturalmente da non fallire per la squadra di Ancelotti per portare a tre la striscia di vittorie di fila in campionato e non perdere ulteriore terreno dalla Juventus in prospettiva anche del big-match di sabato. Sfida ad una neo-promossa, ma non per questo più agevole delle ultime gare: il Parma di D'Aversa ha mostrato già di essere un buon collettivo, solido e dotato di individualità importanti. Non a caso è reduce dal successo sul Cagliari, ma soprattutto dalla vittoria sul campo dell'Inter dopo aver messo in seria difficoltà anche la Juventus.

Sfida speciale per Carlo Ancelotti che ha guidato il Parma in 68 partite di Serie A e proprio contro i gialloblù andrà a caccia della vittoria numero 250 in A. Anche questa sera il tecnico del Napoli prepara una mezza rivoluzione per quanto riguarda la formazione per dosare le energie in vista di Juventus e Liverpool. Spazio alla punta fisica col ritorno di Milik al posto di Mertens (con Insigne che dovrebbe essere confermato), a centrocampo tornano titolari Allan e Fabian (favorito su Diawara) con Zielinski a sinistra e Callejon a destra in ballottaggio con Verdi. Dubbi in difesa dove l'unica certezza è il ritorno di Mario Rui a sinistra: Maksimovic potrebbe far riposare di nuovo Albiol con la conferma di Koulibaly ed a destra potrebbe fermarsi Hysaj col possibile esordio di Malcuit, l'unico ancora senza minuti se si escludono gli infortunati