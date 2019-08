Napoli, Ancelotti ritrova la mediana ed aspetta i colpi in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani il Napoli sarà atteso dal secondo test internazionale della sua estate, facendo visita al Marsiglia nel giorno del 120esimo compleanno del club. Quest'oggi sull'aereo per la Francia non saliranno Tonelli e Tutino, vicini alla cessione, mentre ci sarà Eljif Elmas, classe '99 macedone che ha saltato la sfida con il Liverpool per problemi con il passaporto e che domani rappresenterà una soluzione a centrocampo per Carlo Ancelotti. Il tecnico per tutta l'estate ha sperimentato davanti alla difesa il 2000 Gianluca Gaetano, tra l'altro con risultati incoraggianti, poi ha adattato Callejon contro i reds, ma a circa tre settimane dall'inizio del campionato vede finalmente prendere forma il reparto. Oltre ad Elmas può contare su Zielinski, che inizia a carburare dopo essere rientrato anche lui in un secondo, e da ieri anche su Fabian Ruiz, campione d'Europa con l'Under 21. Il vincitore della Coppa America Allan, invece, dovrebbe aggregarsi in gruppo nei prossimi giorni direttamente negli Stati Uniti per la doppia sfida al Barcellona. Se il centrocampo va completandosi, l'attacco invece è ancora lontano dall'avere tutte le coppie già definite. Con l'addio di Tutino, destinazione Hellas in prestito, restano Younes e Verdi gli unici cambi offensivi al terzetto Insigne, Mertens e Callejon dietro Milik. Considerando l'addio probabile dell'ex Bologna, seguito con insistenza dal Torino, il Napoli lavora per due acquisti in attacco. Fino a quel momento l'uscita di Verdi è bloccata per non rischiare di ritrovarsi senza panchina per l'inizio del campionato.