Napoli, Ancelotti ritrova Meret e Ghoulam e rilancia Milik

Allontana ogni ragionamento sul calendario che sembra in discesa e spegne ogni rumors chiudendo già da ora il mercato di gennaio. Carlo Ancelotti non vuole disattenzioni questo pomeriggio contro il Chievo, al ritorno in campo dopo la sosta, ed in conferenza stampa ieri è stato chiaro. "Non abbiamo mai pensato al calendario difficile all'inizio, come non pensiamo che sia facile adesso. Il Chievo è fanalino di coda ma avrà tante motivazioni, ha cambiato allenatore, non abbiamo indicazioni e proporrà cose nuove - ha detto il tecnico del Napoli - , poi bisogna stare più vigili perché la gara di cartello ti dà più motivazioni mentre quella più semplice ti porta a dover cercare le motivazioni, anche se la squadra ha mostrato affidabilità su questo aspetto".

Dal tecnico è arrivata la chiusura - con un discreto anticipo - del mercato di gennaio. "Non dirà niente di più di quello che già pensiamo, ovvero che la rosa è competitiva, con rientri importanti a breve, Meret, Ghoulam e Younes, quindi definita fino a giugno. Non c'è la volontà di mandare via nessuno o di qualcuno di andar via, quindi siamo sereni fino a giugno". Ed in questo senso ieri è rientrato tra i convocati proprio il giovane portiere, che andrà in panchina per poi entrare nelle rotazioni, mentre Ghoulam è da inserire gradualmente: "E' inattivo da un anno, si allena con gli altri completamente, è recuperato totalmente, ma gli manca l'adattamento alle gare, all'avversario, quindi appena c'è opportunità lo metto".

Nonostante le parole in conferenza, Ancelotti è consapevole che la gara col Chievo è anche quella che concede l'opportunità di ruotare per risparmiare ad alcuni big - in vista di Stella Rossa e Atalanta - tre partite di fila in una settimana. Per questo tra i pali potrebbe rivedersi Karnezis con Malcuit a destra e Hysaj a sinistra mentre al centro è difficile tenere fuori Albiol (Maksimovic ha beneficiato di alcuni permessi e s'è allenato poco). A centrocampo chance per Diawara, affiancato probabilmente da Rog (ma non si esclude Zielinski accentrato, qualora a sinistra ci fosse Ounas) con Fabian o Callejon a destra. In attacco con Insigne ci sarà Milik, atteso da un'occasione importante, complice anche una botta rimediata da Mertens.