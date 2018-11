Napoli, Ancelotti rivoluziona l'undici ma ribadisce: vietato pensare al PSG

© foto di www.imagephotoagency.it

Non pensiamo al PSG. E' il concesso ripetuto più volte da Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, prima di sette sfide a formazioni medio-piccole che il Napoli affronterà una dopo l'altra, avendo già fronteggiato tutte le squadre d'alta classifica (manca soltanto l'Inter, il 26 dicembre) con un calendario durissimo alle spalle che autorizza una certa fiducia a Castel Volturno. Anche per questo probabilmente il tecnico del Napoli rilancia la sfida alla capolista ("vogliamo lottare con la Juventus fino alla fine") e - annunciando un massiccio turnover - chiarisce che le scelte sono finalizzate ad affrontare al meglio un avversario di tutto rispetto, che nel turno precedente ha messo in imbarazzo proprio la Juventus, e non nell'ottica di preservare elementi per la sfida di Champions ai parigini: "Se ci sarà turnover, e ci sarà, è per preparare bene questa partita con giocatori freschi, non per far riposare qualcuno per il PSG. Alla prossima non ci pensiamo, dobbiamo far bene questa. Ma sarà lo stesso Napoli anche se cambieranno interpreti, avremo più intensità".

Ancelotti prepara dunque la quattordicesima formazione per la quattordicesima gara stagionale. Il tecnico prenderà in esame anche le caratteristiche dell'avversario, che con Andreazzoli ama essere sempre propositivo, sviluppando gioco da dietro senza mai buttare via il pallone, e dovrebbe proporre un piano tattico simile a quello visto col Sassuolo di De Zerbii. Centrocampo di grande gamba per andare in pressione, recuperare molto in alto il pallone ed andare subito a colpire. Per questo in mediana potrebbe esserci spazio per la coppia Rog-Diawara, a sinistra torna Zielinski ed a destra tiene il ballottaggio tra Callejon ed il rientrante Ounas (che con i neroverdi Ancelotti schierò da seconda punta). In attacco però Mertens reclama una maglia da titolare e Ancelotti potrebbe schierarlo anche con Milik, tenendo così a riposo Insigne. In difesa dovrebbe riposare Albiol, lasciando il posto a Maksimovic al fianco di Koulibaly con Malcuit a destra ed a sinistra l'adattamento di Hysaj per preservare la spinta di Mario Rui. Ancelotti potrebbe arrivare a sette cambi dando anche una nuova chance a Karnezis tra i pali, ma - al di là dei numeri - le continue rotazioni hanno portato tanti elementi ad inserirsi al meglio, al punto da poter essere considerati dei co-titolari a tutti gli effetti.