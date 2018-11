Napoli, Ancelotti rivoluziona la mediana: verso otto cambi con l'Empoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo due pareggi tra Champions e campionato, il Napoli ha un'occasione da non fallire per tornare alla vittoria e presentarsi al meglio alla gara decisiva contro il PSG. Al San Paolo arriva l'Empoli, la prima delle sette medio-piccole sul cammino del Napoli fino alla sfida contro l'Inter del 26 dicembre, l'unico scontro diretto che manca ancora alla squadra di Ancelotti che proverà quindi a sfruttare il calendario per provare ad accorciare sulla capolista che avrà trasferte indubbiamente più complesse.

Ancelotti però non guarda oltre ed ha come obiettivo solo i tre punti con i toscani, capaci di mettere in difficoltà anche la Juventus nell'ultimo turno. La squadra di Andreazzoli ha finora proposto un calcio propositivo, ma è terzultima con soltanto sei punti in classifica e 9 gol fatti, appena uno in più di Chievo e Spal. Grande attesa per il possibile record di capitan Marek Hamsik: con un'altra presenza supererebbe le 511 di Bruscolotti stabilendo il nuovo record della storia del club azzurro, ma per farlo dovrebbe subentrare visto che difficilmente giocherà dal primo minuto. Ancelotti dovrebbe proporre un ampio turnover ed a centrocampo dovrebbe sostituirlo Diawara, affiancato probabilmente da Rog, favorito su Allan che potrebbe essere risparmiato per Parigi per una mediana simile a quella che affrontò il Sassuolo. A sinistra si riprende una maglia Zielinski mentre a destra possibile conferma per Callejon viste le assenze di Verdi e Ounas. In attacco Mertens è favorito su Milik, ma non è escluso che alla fine possano giocare entrambi per preservare Insigne. In difesa turno di riposo per Albiol e quindi spazio a Maksimovic da centrale con Koulibaly con Malcuit a destra e Hysaj che dovrebbe spostarsi a sinistra per Mario Rui. Ma non dovrebbe finire qui: tra i pali potrebbe esserci una nuova occasione per Karnezis per uno scenario da circa otto cambi rispetto alla Roma.