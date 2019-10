Napoli, Ancelotti: "Salisburgo scontro diretto. Milik? Il giudice è il campo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Salisburgo in Champions League in programma per domani: "La gara di domani è molto importante, lo scontro diretto del girone è il momento clou. Dobbiamo pensare alle prossime due partite, fare bene domani sarebbe importante".

Quali sono le armi per fermare il Salisburgo?

"Dobbiamo giocare con coraggio e cercare di imporre il nostro gioco e le nostre idee. Abbiamo già l'esperienza dello scorso anno, abbiamo perso ma dopo 20' avevamo chiuso il discorso qualificazione. Dobbiamo iniziare bene la partita".

È preoccupato dalle assenze in difesa?

"Ci dispiace avere giocatori indisponibili ma la formazione che ha giocato contro il Verona era affidabile e con tre difensori che hanno sempre giocato come Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly".

Ha ancora qualche dubbio in attacco?

"Mertens è un giocatore fresco e ha più possibilità di giocare. Il fatto di avere tanta scelta in attacco è positivo, cercherò di fare la scelta giusta. Alla fine il giudice è sempre il campo. Scelgo la formazione in base a ciò che vedo in allenamento".

Come sta la squadra? I problemi contrattuali di Mertens e Callejon influiscono?

"Il gruppo sta bene, possiamo fare meglio ma ci siamo. I contratti non c'entrano niente: i due giocatori hanno gli agenti che pensano al loro futuro".