Napoli, Ancelotti: "Sarà dura ma non abbiamo nulla da perdere"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko dell'Emirates contro l'Arsenal, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti si proietta sulla gara di ritorno: "Sappiamo che sarà molto difficile per noi, ma ci proveremo. Non abbiamo nulla da perdere. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo alcune idee su come possiamo giocare la gara di ritorno".